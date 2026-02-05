Haberler

Çin'de yapay zeka kullanıcılarının sayısı 2025'te 602 milyona ulaştı

Çin İnternet Ağı Enformasyon Merkezinin raporuna göre, 2025 yılı sonunda üretken yapay zeka kullanıcı sayısı 602 milyona ulaştı. 2024'te 249 milyon olan bu sayı, hızlı bir artış gösterdi. Ülkede internet kullanıcı sayısı 1 milyar 125 milyona çıktı. Yapay zeka teknolojilerinde önemli atılımlar yapan Çinli şirketlerin global alandaki etkisi artırdı. Yerli yapay zeka endüstrisinin hacmi ise 2025'te 1,2 trilyon yuanı aştı.

Küresel kullanım payı yüzde 30'a çıktı

Çin'de 2025 yılı, yapay zeka teknolojilerinde atılıma tanıklık etmişti. Çinli şirketlerin dünyadaki muadilleriyle rekabet eden modeller geliştirmesi, kullanıcı sayısını artırmanın yanında ülkenin yapay zeka alanındaki küresel konumunu yeni boyuta taşımıştı.

Yapay zeka modellerini değerlendiren OpenRouter'ın raporuna göre, Çin'de geliştirilen açık kaynaklı büyük dil modelleri 2024 sonunda küresel kullanımın yüzde 1,2'sini oluştururken bu oran 2025'te yüzde 30'a kadar çıkmıştı.

Yapay zeka sistemlerine verilen komutlarda Çince, İngilizceden sonra en yaygın kullanılan ikinci dil oldu.

Çin Enformasyon ve İletişim Teknolojisi Akademisinin (CAICT) verilerine göre, 2024'te 900 milyar yuan (127,5 milyar dolar) olan yerli yapay zeka endüstrisinin hacmi, 2025'te 1,2 trilyon yuanı (170 milyar dolar) aşmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
