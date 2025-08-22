Çin'de 165 Milyar Metreküplük Kaya Gazı Rezervi Keşfedildi

LİCHUAN, 22 Ağustos (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Enshi Tujia ve Miao Özerk İli'ne bağlı Lichuan kentindeki Hongxing şeyl gaz sahası, 26 Şubat 2025.

Çin'in en büyük üç petrol şirketinden biri olan Çin Petrokimya Şirketi (Sinopec), perşembe günü yaptığı açıklamada, Hubei eyaleti ile Chongqing Belediyesi sınırındaki bir sahada 165 milyar metreküpten fazla kanıtlanmış kaya gazı rezervi keşfettiklerini duyurdu.

Bu keşif, Çin'de büyük ölçekli bir başka kaya gazı sahasının ortaya çıkışını işaret ederken, bulunan yeni rezervin adı Hongxing Kaya Gazı Sahası olarak açıklandı. (Fotoğraf: Song Guoliang/Xinhua)