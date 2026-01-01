Çin Cumhurbaşkanı Xi, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Seçilen Guy Parmelin'i Kutladı

BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İsviçre Konfederasyonu Başkanı seçilerek göreve başlayan Guy Pamelin'e kutlama mesajı gönderdi.

Xi, perşembe günü mesajında 2017'de İsviçre'ye resmi ziyarette bulunduğunu ve iki ülkenin Çin-İsviçre Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik ortak bir çalışma başlatıldığını ilan ettiğini hatırlatarak, İsviçre Konfederasyon Başkanı Parmelin'in teşvikiyle söz konusu güncelleme müzakerelerinde olumlu ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Günümüzde tek taraflılık ve korumacılığın yükselişte olduğuna dikkat çeken Xi, iki ülkenin serbest ticareti desteklemek üzere birlikte yürüttüğü çabaların, ikili ilişkilerin üst düzey gelişiminin canlı bir yansıması olduğunu ve küresel kalkınma ve refaha daha fazla kesinlik ve istikrar kazandırdığını söyledi.

2026 yılının Çin-İsviçre yenilikçi stratejik ortaklığının 10. yıldönümüne denk geldiğini ve aynı zamanda Çin'in 15. Beş Yıllık Planı'nın ilk yılı olacağını belirten Xi, bu durumun iki ülke arasında yenilikçi işbirliğine yönelik geniş fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Çin-İsviçre ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini kaydeden Xi, iki halkın yararı doğrultusunda karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini sürekli genişletmek ve ikili ilişkileri bir üst düzeye taşımak üzere İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.