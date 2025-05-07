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Çin, CK Hutchison'ın Liman Satışı İddialarını Yalanladı

Çin, CK Hutchison'ın Liman Satışı İddialarını Yalanladı
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Hong Kong merkezli CK Hutchison şirketinin Panama Kanalı dışındaki liman varlıklarını satma izni aldığına dair haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. Ayrıca, devletin piyasa denetim otoritesi tarafından yapılan incelemelerin önemine değindi.

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Hong Kong merkezli CK Hutchison şirketinin Panama Kanalı dışındaki küresel liman varlıklarını satma izni aldığına dair son haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

Lin salı günü düzenlenen basın toplantısında, "Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'nin anlaşmayı yakından takip ettiğini ve yasalara uygun olarak inceleme yapacağını belirttiğini yinelemek isterim. İdare ayrıca ilgili tüm tarafların incelemeden kaçınma yönünde herhangi bir eylemde bulunmaması gerektiğini ve onay alınmadan hiçbir teşebbüs birleşmesinin gerçekleştirilmemesi gerektiğini, aksi takdirde yasal sorumlulukların doğacağını da ifade etti" dedi.

Çin hükümetinin ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını yasalara uygun olarak kararlılıkla koruyacağını ve piyasada eşitlik ve adaleti sürdüreceğinin altını çizen Lin, işletmelerin ticari faaliyetlerinde ilgili yasalara riayet etmesi ve ulusal çıkarlara zarar vermekten kaçınması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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