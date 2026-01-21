Haberler

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Erzurum'da çeşitli devlet ve akademik kurumları ziyaret etti. Vali Mustafa Çiftçi ile görüşen Büyükelçi, üniversitelerle işbirliği konularında da görüşmeler yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Erzurum'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ciang Şüebin ve beraberindeki heyet, ilk olarak Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın da hazır bulundu.

Ciang Şüebin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i de ziyaret etti.

Büyükelçi, Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesinde akademik ve bilimsel işbirliği konularında görüşmeler yaptı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret eden Ciang Şüebin, Olgunlaşma Enstitüsünde yöresel ehram kumaşı ve Oltu taşı tasarımları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

