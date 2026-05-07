Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Beypazarı'nda ziyaretlerde bulundu

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Beypazarı ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Beraberindeki heyetle Beypazarı Belediye Başkanlığına gelen Xuebin'i, Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, başkan yardımcıları Sezai Tolunay, Vedat Işık ve Mücahit Başıbüyük ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Zafer Poyraz karşıladı.

Kasap, Büyükelçi Xuebin'e, ilçenin tarihi, turizmi, tarımı ve ekonomik yapısıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunurken, Xuebin de Beypazarı'nı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İkram ve hediye takdimi sonrası Özer eşliğinde şehir turuna çıkan Xuebin, Hıdırlık Tepesi gezisinin ardından Beypazarı Maden Suyu işletmesini ziyaret etti, dolum tesisleri ve bantları gezdi.

Burada madensuyu üretimi ve faydalarına ilişkin bilgilendirme yapan şirketin yönetim kurulu başkanı Niyazi Ercan, Çinli heyete ülkelerine ihracat yapma isteklerini de iletti.

Daha sonra Büyükelçisi Xuebin ve heyet, müze ziyareti gerçekleştirdi, İnözü Vadisi'nda çay molası verdi ve kaya mağaralarıyla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretlere ilişkin konuşan Xuebin, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi konusunda çalışacaklarını, Çinli turistlerin de Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Beypazarı'nı ziyaret etmesini sağlanmaya çalışılacaklarını ifade etti.

Kasap da ülkelerarası kültür alışverişlerinin daha iyi noktalara gelmesi amacıyla, ilçedeki bir konağı kültür evi olarak kullanılmak üzere Çin Büyükelçiliğine tahsis edebileceklerini kaydetti.