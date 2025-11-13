Haberler

Çin Bütün Suçlularını Geri İade İçin Uluslararası İşbirliği Yapıyor

Güncelleme:
Tayland'da yakalanan ve çevrimiçi kumar suçlarından aranan Çin vatandaşı She Zhijiang, Nanjing'e geri gönderildi. She'nin suç örgütü, 200'den fazla internet platformu üzerinden 2,7 milyar yuan'lık yasadışı kumar faaliyetlerine karıştı.

NANJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Sınır ötesi çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık suçlarından aranan ve kaçak olarak Tayland'da bulunan Çin vatandaşı She Zhijiang, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'e geri gönderildi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada She'nin Myanmar'daki mülklerini, Eylül 2017'den bu yana Çin vatandaşlarını, çetesinin işlettiği 200'den fazla internet platformu üzerinden çevrimiçi kumar oynamaya teşvik etme amaçlı üs olarak kullandığı belirtildi. Açıklamaya göre Çin'de toplam 330.000 kişinin karıştığı yasadışı kumar faaliyetlerinde kullanılan para miktarı 2,7 milyar yuanı (yaklaşık 380 milyon ABD doları) aşmış durumda.

Polisin yürüttüğü soruşturma, Çin vatandaşlarını dolandırmak için 248 telekom dolandırıcılık grubu ile çalışan She'nin çok ağır kayıplara yol açtığını ortaya koydu.

Çinli polis yetkilileri, yurtdışında kaçak olan She'nin yakalanmasına yönelik Kırmızı Bülten yayımlanması için Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'na (Interpol) başvurdu. She'yi Ağustos 2022'de Bangkok'ta tutuklayan Tayland polisi, iade işlemlerini başlattı.

Çin, Myanmar ve Tayland'ın kolluk kuvvetlerinin bu yıl uluslararası suçlara karşı sürekli ortak operasyonlar düzenlediğini kaydeden Çinli polis yetkilileri, bu operasyonlardan olumlu sonuçlar elde edildiğini belirtti.

Üst düzey bir polis memuru, düzenlenen basın toplantısında, She'nin ülkeye başarılı şekilde iade edilmesinin, ilgili kamu güvenliği organlarının suçla mücadele konusundaki kararlılığını gösterdiğini söyledi. Çin polisinin, halkın can ve mal güvenliğini kararlılıkla korumak üzere telekom dolandırıcılığı, çevrimiçi dolandırıcılık ve sınır ötesi kumar gibi suçları ortadan kaldırma çabalarını artıracağı vurgulandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
