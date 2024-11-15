Çin, Birleşmiş Milletler'den 'En İyi Turizm Köyleri' Ödülü Aldı

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki yedi köy Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından bu yıl "En İyi Turizm Köyleri" arasına girdi.

Açıklama, Kolombiya'nın Cartagena kentinde cuma günü düzenlenen BM Turizm toplantısında yapıldı. Yeni açıklanan köylerle birlikte Çin'de "En İyi Turizm Köyleri" olarak kabul edilen köy sayısı 15'e yükselirken, Çin bu unvanı taşıyan en fazla köye sahip ülke oldu.

Ödüle layık görülen köyler şöyle: Yunnan eyaletinde bulunan Azheke köyü, Fujian eyaletindeki Guanyang köyü, Hunan eyaletindeki Shibadong Köyü, Sichuan eyaletindeki Taoping köyü, Anhui eyaletindeki Xiaogang köyü, Zhejiang eyaletindeki Xitou köyü ve Shandong eyaletinde bulunan Yandunjiao köyü.

Ülkenin doğu, orta ve batı bölgelerinde bulunan bu köyler coğrafya, kültür ve kalkınma modelleri açısından örnek teşkil ederken, Çin'deki kırsal turizm gelişiminin kayda değer başarılarını sergiliyor.

Örneğin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Yunnan eyaletindeki Honghe Hani Çeltik Terasları'nın merkezinde yer alan Azheke köyü, turizmin kalkınmasına benzersiz katkı sağlıyor. Köylüler teras, ev ve geleneksel yaşam biçimleri gibi kaynaklara katkıda bulunarak kolektif katılım ve refah paylaşımı oluşturuyor.

BM, kırsal turizmi teşvik etmek amacıyla 2021 yılında, kırsal alanların geliştirilmesi ve peyzaj, kültürel çeşitlilik, yerel değerler ve mutfak geleneklerinin korunması konusunda dünya genelinde öncülük eden köyleri tanımak için En İyi Turizm Köyleri projesini başlattı.