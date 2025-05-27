Çin Başbakanı Li Qiang, Malezya ile Yeni Bir 'Altın 50 Yıl' Dönemi Başlatmaya Hazır

Çin Başbakanı Li Qiang, Malezya ile Yeni Bir 'Altın 50 Yıl' Dönemi Başlatmaya Hazır
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Çin Başbakanı Li Qiang, Malezya ile işbirliğini derinleştirerek ekonomik büyümeyi artırmayı hedeflediklerini belirtti. ASEAN-KİK-Çin Zirvesi'nde konuşan Li, teknolojik alanlarda işbirliğinin önemine değindi.

KUALA LUMPUR, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Malezya ile çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini derinleştirerek, karşılıklı saygı, güven, eşitlik ve kazan-kazan ilkeleri doğrultusunda ikili ilişkilerde yeni bir "Altın 50 Yıl" dönemini başlatmaya hazır olduklarını belirtti.

Pazartesi günü Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)-Çin-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılmak üzere Kuala Lumpur'a giden Çin Başbakanı Li, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.

Li iki ülkeyi ortak bir geleceğe sahip Çin-Malezya toplumunun ekonomik büyümesini güçlendirmek amacıyla ileri teknoloji alanlarına odaklanarak ticaret ve yatırım işbirliğini genişletmeye, sanayi ve tedarik zincirleri ile değer zincirlerinin entegre gelişimini teşvik etmeye çağırdı.

Li, yükselen tek taraflılık ve korumacılığın yanı sıra küresel ekonomik toparlanmanın yavaşladığı bir dönemde, ekonomik küreselleşmenin katılımcısı ve yararlanıcısı olan Çin, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin koordinasyonu artırarak, açık bölgeselcilik ve gerçek çok taraflılığı birlikte desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Li ayrıca ASEAN-KİK-Çin Zirvesi'nin özel bir önem taşıdığını da kaydetti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise Çin'in Malezya için iyi bir komşu ve güvenilir ortak olduğunu ifade ederek, ülkesinin çok taraflılığı ve Çin'in Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve İlerici Anlaşma'ya (CPTPP) katılımını güçlü şekilde desteklediğini dile getirdi. Enver, ASEAN-KİK-Çin Zirvesi'nin başarılı sonuçlar üretmesi için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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