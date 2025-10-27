Haberler

Çin Başbakanı Li Qiang'dan Çok Taraflı Ticaret Vurgusu

Malezya'da düzenlenen Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Liderler Toplantısı'nda konuşan Çin Başbakanı Li Qiang, çok taraflı ticaret sisteminin önemini vurgulayarak, tüm tarafların işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

KUALA LUMPUR, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, çok taraflı ticaret sistemini savunma konusunda kararlı olduklarını ve hakiki çok taraflılığı el üstünde tutmak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Li, pazartesi günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık 5. Liderler Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Mevcut uluslararası ekonomi ve ticaretin an itibarıyla karmaşık değişikliklerden geçtiğine ve tek taraflılık ve korumacılığın yükselişte olduğuna dikkat çeken Li, bu durumun bölge için önemli riskler oluşturduğunu belirtti. Li, tüm taraflara zorlukları ortaklaşa ele almak üzere işbirliği yapma ve kalkınmayı ilerletmek üzere birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Li, pazar bağlantı imkanlarını güçlendirme, bölgesel ekonomik entegrasyonu teşvik etme, genişleme sürecini hızlandırma ve Çin'in Hong Kong bölgesi gibi adayların Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'a taraf olmasını destekleme yoluyla daha dışa açık bir bölgesel pazarın oluşturulması çağrısı da yaptı.

Tüm tarafların, anlaşmanın iyileştirilip güncellenmesini teşvik etmek üzere daha proaktif önlemler almasının önemine dikkat çeken Li, bu çerçevede taraf ülkelerin anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yüksek kalitede tam olarak yerine getirmesi, yüksek standartlı uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarına aktif olarak uyması ve pazar erişimi, kamu alımları, dijital ve yeşil sektörler ve sanayi ve tedarik zincirleri gibi alanlarda işbirliğine yönelik daha büyük atılımları hedeflemesi gerektiğini söyledi.

ASEAN'ın merkezi konumunu desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Li, tüm taraflarla birlikte bölgesel çok taraflı ticaret sisteminin istikrarını koruyacaklarını vurguladı.

Li, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık çerçevesindeki işbirliğinde daha tatbiki sonuçlar elde etmek ve ortak refah için parlak bir gelecek inşa etmek üzere tüm taraflarla bilgi ve güçlerini birleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
