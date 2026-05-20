Çin Başbakanı Li, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüştü

Çin Başbakanı Li Qiang, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Beijing'de bir araya geldi. Görüşmede ticaret, enerji, tarım, bağlantı imkanları ve yeşil kalkınma gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi ele alındı. Li, Kuşak ve Yol ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki uyumu güçlendirme çağrısı yaparken, Putin de dijital ekonomi, yapay zeka ve bilimsel-teknolojik inovasyon gibi alanlarda işbirliğini ilerletmeye istekli olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Li çarşamba günkü görüşmede, giderek çalkantılı hale gelen uluslararası konjonktürde Çin-Rusya ilişkilerinin istikrarını ve öngörülebilirliğini sürdürdüğünü söyledi.

Li, iki ülke liderlerinin ortaya koyduğu stratejik rehberliğin izinden yürümek ve ikili işbirliğini yeni seviyelere taşımak üzere Rusya'yla çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Li, ticareti genişletmek, güncellenen ikili yatırım anlaşmasını hayata geçirmek ve enerji, tarım, bağlantı imkanları ve yeşil ve düşük karbonlu kalkınma gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek üzere Rus tarafıyla işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Li, bir yandan Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin güvenli, istikrarlı ve yüksek kaliteli gelişimini sağlarken, aynı zamanda Kuşak ve Yol işbirliği ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki uyumu güçlendirmek üzere Rus tarafıyla birlikte çalışmaya istekli olduklarını dile getirdi.

İki tarafa gençlik, kültür, turizm ve spor gibi alanlarda etkileşim ve işbirliğini derinleştirme çağrısında bulunan Li, Rusya ile çok taraflı platformlarda koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Putin ise Çin ile yakın üst düzey etkileşimi sürdürmeye, iki ülke başbakanlarının düzenli toplantı mekanizmasına tam işlerlik kazandırmaya ve ticaret, enerji, tarım, ulaştırma, lojistik, sanayi, dijital ekonomi, yapay zeka ve bilimsel-teknolojik inovasyon gibi alanlarda işbirliğini ilerletmeye istekli olduklarını söyledi.

Putin, Rusya-Çin Eğitim Yılları inisiyatifini halklar arası etkileşimleri genişletmeye yönelik bir fırsat olarak değerlendireceklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza

Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak

AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçeye gelip gram gram altın arıyorlar! Günde 5 gram bulan var

MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü

Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı

11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında

Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor

Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

