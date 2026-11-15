Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Shenzhen'de APEC İş Konseyi toplantısında konuştu

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SHENZHEN, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği İş Danışma Konseyi'nin 4. toplantısının açılış töreninde konuşma yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He cumartesi günkü konuşmasında, kısa süre içinde Shenzhen'de düzenlenecek 33. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı'nın Asya-Pasifik işbirliğine yön vereceğini ve güç birliği sağlayacağını söyledi.

He, İş Danışma Konseyi'nin öncü, dışa açık, yenilikçi ve girişimci ruhunu sürdürmesini, APEC'in Asya-Pasifik topluluğu inşası için yeni bir yol haritası belirlemesini, Asya-Pasifik bölgesinde koordinasyon, işbirliği, inovasyon odaklı kalkınma ve bağlantılılığa yeni katkılarda bulunmasını temenni etti.

Toplantı kapsamında bazı konsey temsilcileriyle de bir araya gelen He, Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik ve ticari işbirliğinin derinleştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua