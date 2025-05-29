Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Morgan Stanley Yetkilisi ile Görüştü

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Morgan Stanley Yetkilisi ile Görüştü
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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Morgan Stanley Eş Başkanı Dan Simkowitz ile Beijing'de bir araya gelerek, Çin'in dışa açılım politikası ve yüksek kaliteli kalkınma hedefleri hakkında konuştu. Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Morgan Stanley Eş Başkanı Dan Simkowitz ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan He, çarşamba günü gerçekleşen görüşmede Çin'in üst düzey dışa açılım politikasıyla yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etme kararlılığının hem Çin hem de küresel ekonomilere canlılık ve ivme kazandıracağını söyledi.

He, Morgan Stanley de dahil olmak üzere daha fazla ABD sermayeli finans kuruluşunu ve uzun vadeli sermayeleri, Çin ile karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini sürekli olarak derinleştirmeye ve Çin'in sermaye piyasasının yapılanmasına ve gelişimine aktif olarak katılmaya davet etti.

ABD-Çin ekonomik ve ticari görüşmelerinde kaydedilen önemli ilerlemeden memnuniyet duyduğunu belirten Simkowitz ise, Çin pazarına odaklanmaya ve ABD ile Çinli işletmeler arasında yatırım işbirliğini teşvik etmek üzere yüksek kaliteli hizmetler sunmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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