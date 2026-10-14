Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Fransa Cumhurbaşkanı Danışmanı Bonne ile görüştü

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BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, salı günü Beijing'de Fransa Cumhurbaşkanı Diplomatik Danışmanı Emmanuel Bonne ile bir araya geldi.

İki taraf, Çin ile Fransa arasındaki tatbiki ekonomik ve ticari işbirliğinin yanı sıra Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan He, Çin ile Fransa arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi için büyük potansiyel bulunduğunu söyledi.

He, Çin'in iki ülke liderleri arasında varılan mutabakatı hayata geçirmek, ekonominin tüm alanlarında tatbiki işbirliğini güçlendirmek ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere Fransa ile çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu belirtti.

Çin ile AB'nin önemli ekonomik ve ticari ortaklar olduğuna dikkat çeken He, Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişimine daha fazla istikrar ve olumlu ivme kazandırmak amacıyla AB ile ekonomi ve ticaret alanındaki diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

Bonne ise ülkesinin Çin ile ekonomik işbirliğine büyük önem verdiğini belirterek, Çin-AB ticaret ve yatırım istişarelerinde olumlu sonuçlar elde etmeyi sürdürmek ve iki taraf arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı gelişimini sağlamak için Çin ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua