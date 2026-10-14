Haberler

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Fransa Cumhurbaşkanı Danışmanı Bonne ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Fransa Cumhurbaşkanı Danışmanı Bonne ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Beijing'de Fransa Cumhurbaşkanı Diplomatik Danışmanı Emmanuel Bonne ile bir araya geldi. Görüşmede Çin-Fransa ve Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkileri ele alındı; He, Çin-Fransa ekonomik ve ticari işbirliğinde büyük potansiyel olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, salı günü Beijing'de Fransa Cumhurbaşkanı Diplomatik Danışmanı Emmanuel Bonne ile bir araya geldi.

İki taraf, Çin ile Fransa arasındaki tatbiki ekonomik ve ticari işbirliğinin yanı sıra Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan He, Çin ile Fransa arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi için büyük potansiyel bulunduğunu söyledi.

He, Çin'in iki ülke liderleri arasında varılan mutabakatı hayata geçirmek, ekonominin tüm alanlarında tatbiki işbirliğini güçlendirmek ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere Fransa ile çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu belirtti.

Çin ile AB'nin önemli ekonomik ve ticari ortaklar olduğuna dikkat çeken He, Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişimine daha fazla istikrar ve olumlu ivme kazandırmak amacıyla AB ile ekonomi ve ticaret alanındaki diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

Bonne ise ülkesinin Çin ile ekonomik işbirliğine büyük önem verdiğini belirterek, Çin-AB ticaret ve yatırım istişarelerinde olumlu sonuçlar elde etmeyi sürdürmek ve iki taraf arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı gelişimini sağlamak için Çin ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Sylvester Stallone: Kızımın düğünü yüzünden emekli olamıyorum

80 yaşındaki Stallone’ye düğün faturası! Emeklilik bekleyecek
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi

Ortaokulda kız öğrenci, sınıf arkadaşını bıçakladı
Barcelona taraftarından RAMS Park'ta olay hareket

Ne yapıyorsunuz, hanımefendi? Herkes onu konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

555 karatlık siyah elmasın sahibi 'Balina James' şimdi hapiste! Milyon dolarlık servete uzanan hikaye

555 karatlık siyah elmasın sahibi "Balina James" şimdi hapiste
Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı

Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme
Osimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba

Kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba

DEM Parti'den peş peşe Halk TV tepkisi! Çok sert sözler

DEM Parti'den peş peşe Halk TV tepkisi! Çok sert sözler
Düğün bir anda kabusa döndü! Herkes sandalyelere sarıldı

Düğün bir anda kabusa döndü! Sandalyeyi kapan oraya koştu
Mahkumlarla verdiği pozlar başını yaktı! Kadın gardiyan görevden alındı

Verdiği poz başını fena yaktı!
Michael Douglas’ın çocukluk kâbusu: Asansör kapısı kapanınca kurtuldu

Michael Douglas çocukluk kâbusunu anlattı! Son anda asansöre sığındı