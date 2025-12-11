Haberler

Çin Başbakan Yardımcısı, IMF Başkanı ile Görüştü

Güncelleme:
Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, IMF'nin çok taraflı ticaret sistemini desteklemesini ve Çin ile işbirliğini derinleştirmesini temenni etti. Çin'in güçlü ekonomik büyümesi ve IMF'nin desteği öne çıktı.

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) olumlu etkide bulunmayı sürdürmesi, çok taraflı ticaret sistemini desteklemesi, Çin ile işbirliğini daha da derinleştirmesi ve Çin'in ve dünyanın ekonomik kalkınmasına yeni bir canlılık kazandırmasını temenni ettiklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile bir araya geldi.

Çin ekonomisinin içinde bulunduğumuz yılın başından bu yana istikrarlı ve sağlam büyüme ivmesini sürdürdüğünü kaydeden He, ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir ve sağlıklı bir şekilde sürdürme konusunda gerekli güven ve kapasiteye sahip olduklarını ifade etti.

Georgieva ise IMF olarak Çin'in küresel ekonomiye yaptığı katkıları ve IMF Shanghai Merkezi'nin kuruluşuna sağladığı güçlü desteği takdirle karşıladıklarını belirtti. Merkez pazartesi günü resmi olarak faaliyete geçmişti.

Georgieva, Çin ile işbirliğini güçlendirmeye devam etmeye istekli olduklarını söyledi.

