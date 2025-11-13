Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD-Çin İlişkileri Üzerine Görüşmelerde Bulundu

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin'in başkenti Beijing'de ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evan Greenberg ve Komite Başkanı Stephen Orlins ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan He, çarşamba günkü görüşmede Çin ve ABD'nin geniş bir ekonomik ve ticari işbirliği alanına sahip olduğunu belirterek, iki ülkenin aynı doğrultuda çalışması, iki ülke liderlerinin Busan'da gerçekleştirdiği görüşmede varılan önemli mutabakatı ve bu mutabakatın sonuçlarını el üstünde tutup hayata geçirmesi, işbirliğini güçlendirmesi ve farklılıkları yönetmesi ve böylelikle ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı gelişimini teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

He, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi'nin iki ülke arasındaki dostane işbirliğinin teşvik edilmesine yeni katkılar sağlamasını temenni ettiklerini kaydetti.

Greenberg ve Orlins de ABD-Çin ilişkilerinin istikrarının sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, iki ülke arasındaki etkileşim ve işbirliğini derinleştirmede köprü görevi üstlenmeye istekli olduklarını dile getirdi.