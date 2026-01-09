Haberler

Çin Başbakan Yardımcısı Ding, Disney Ceo'su Iger ile Görüştü

Güncelleme:
Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Beijing'de Disney CEO'su Bob Iger ile bir araya gelerek Çin ekonomisinin global entegrasyonunu ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Çin'in başkenti Beijing'de The Walt Disney Şirketi CEO'su Bob Iger ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi üyesi olan Ding, cuma günü gerçekleşen görüşmede Çin ekonomisinin dünya ekonomisine derinlemesine entegre olduğunu belirterek, Çin ne kadar iyi gelişirse tüm tarafların o oranda fayda sağlayacağını söyledi.

Ding, 20. ÇKP Merkez Komitesi'nin 4. genel oturumunda Çin'in önümüzdeki 5 yıllık kalkınma planının ana hatlarının belirlendiğini ifade etti.

"Yüksek kaliteli kalkınmayı kararlılıkla teşvik edecek, yüksek standartlı dışa açılımı genişletecek ve iş ortamını sürekli olarak optimize edeceğiz" diyen Ding, Disney dahil tüm ülkelerden şirketlerin Çin'e yatırım yapmaya ve varlıklarını derinleştirmeye devam etmelerini ve daha büyük bir kalkınma için fırsatları paylaşmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Iger ise Çin'in gelişimine güven duyduklarını ve Çin'deki yatırımlarını genişletmeye ve ABD ile Çin arasındaki etkileşim ve işbirliğini daha fazla teşvik etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
