Çin, Bangladeş'ten İlk Mango İthalatını Gerçekleştirdi
Çin'in Hunan eyaletinin Changsha kentindeki havalimanında gümrük memurları, Bangladeş'ten gelen üç tonluk mango sevkiyatını inceledi. Bu, ülkenin Bangladeş'ten yaptığı ilk mango ithalatı oldu.
CHANGSHA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki Changsha Huanghua Uluslararası Havalimanı'nda ithal Bangladeş mangoları üzerinde incelemeler yapan gümrük memurları, 28 Mayıs 2025.
Çin'in Bangladeş'ten yaptığı ilk mango ithalatı üç tonluk taze mango sevkiyatının çarşamba gecesi Changsha kentine ulaşmasıyla gerçekleşti.
Sevkiyatın nakliye etiketleri ve bitki sağlığı sertifikalarını inceleyen Changsha Huanghua Uluslararası Havalimanı gümrük memurları ambalaj ve meyve görünümüne ilişkin yerinde incelemeler yaparak sevkiyatı onayladı. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel