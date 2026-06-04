Çin: Avrupa Şirketlerinin Çin'de Varlıklarını Artırması, 'Riski Azaltma' Söylemini Çürüten En Güçlü Kanıt

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, giderek daha fazla Avrupalı şirketin, Çin'deki varlıklarını güçlendirmeyi ve ülkedeki faaliyetlerini genişletmeyi tercih etmesinin, Avrupa Birliği'nin sözde "riski azaltma" söylemini çürüten en güçlü kanıt olduğunu söyledi.

Mao perşembe günkü basın toplantısında, Avrupa tarafının Çin ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere objektif ve rasyonel bir bakış açısıyla yaklaşmasını beklediklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua