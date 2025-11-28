Çin-Avrupa Yük Trenlerinin Sefer Sayısı 120.000'i Geçti

CHENGDU, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'dan cuma günü hareket eden X8086 sefer sayılı yük treniyle Çin-Avrupa yük trenlerinin toplam sefer sayısı 120.000'i geçti. Taşınan malların toplam değeri ise 490 milyar ABD dolarını aştı.