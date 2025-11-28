Haberler

Çin-Avrupa Yük Trenlerinin Sefer Sayısı 120.000'i Geçti

Çin-Avrupa Yük Trenlerinin Sefer Sayısı 120.000'i Geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Sichuan eyaletinin Chengdu kentinden hareket eden yük treniyle, Çin-Avrupa yük trenlerinin toplam sefer sayısı 120.000'i aştı ve taşınan malların toplam değeri 490 milyar ABD dolarını geçti.

CHENGDU, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'dan cuma günü hareket eden X8086 sefer sayılı yük treniyle Çin-Avrupa yük trenlerinin toplam sefer sayısı 120.000'i geçti. Taşınan malların toplam değeri ise 490 milyar ABD dolarını aştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı

35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı

35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
Maduro'dan 'Saklanıyor' iddialarına direksiyon başında cevap

Devlet Başkanı'ndan ABD'ye videolu yanıt: Korkmuyorum, buradayım!
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.