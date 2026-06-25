Çin'deki Tongjiang Kuzey Tren İstasyonu, 128 Çin-Avrupa Yük Trenine Hizmet Verdi
Çin'in Heilongjiang eyaletindeki Tongjiang Kuzey Tren İstasyonu, bu yıl 23 Haziran itibarıyla geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artışla 128 Çin-Avrupa yük treni seferine hizmet verdi.
HARBİN, 25 Haziran (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Tongjiang Kuzey Tren İstasyonu görülüyor, 24 Haziran 2026.
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Tongjiang Kuzey Tren İstasyonu, bu yıl 23 Haziran itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100'ün üzerinde bir artışla 115.724 ton yük taşıyan 128 Çin-Avrupa yük treni seferine hizmet verdi. (Fotoğraf: Wu Yunan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua