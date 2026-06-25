Haberler

Çin'deki Tongjiang Kuzey Tren İstasyonu, 128 Çin-Avrupa Yük Trenine Hizmet Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Heilongjiang eyaletindeki Tongjiang Kuzey Tren İstasyonu, bu yıl 23 Haziran itibarıyla geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artışla 128 Çin-Avrupa yük treni seferine hizmet verdi.

HARBİN, 25 Haziran (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Tongjiang Kuzey Tren İstasyonu görülüyor, 24 Haziran 2026.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Tongjiang Kuzey Tren İstasyonu, bu yıl 23 Haziran itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100'ün üzerinde bir artışla 115.724 ton yük taşıyan 128 Çin-Avrupa yük treni seferine hizmet verdi. (Fotoğraf: Wu Yunan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Ülkeyi yıkan çifte deprem! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Onun bunun çocukları' tartışması büyüyor! Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı

"Onun bunun çocukları" tartışması büyüyor! Birbirlerine düştüler
Evini satıp 1 kilogram altın alan vatandaşın kaybı çok büyük

Evini satıp 1 kilogram altın aldı, kaybı çok büyük
Altındaki düşüş durdurulamıyor! Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın

Çeyrek altının güncel fiyatını görenler şaşkın
Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı

Görüntü bugün Kars'ta kaydedildi
Motosiklet hırsızlarına savaş açtı! Adını 'Batman' koydular

Kim bu gizemli kahraman? Sokaklardan fotoğraf yağıyor
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek

AK Parti'de bir ilk! Vekiller istedi, Erdoğan ezber bozdu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

İşte Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı