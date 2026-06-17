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Albüm: Çin-Avrupa Yük Treni Hizmetinin "Doğu Koridoru" Üzerinden Yapılan Sefer Sayısı 40.000'i Aştı

Albüm: Çin-Avrupa Yük Treni Hizmetinin 'Doğu Koridoru' Üzerinden Yapılan Sefer Sayısı 40.000'i Aştı
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Çin-Avrupa yük treni hizmetinin doğu koridorunda bu yıl haziran ayı itibarıyla sefer sayısı 40.000'i aşarken, 3,9 milyon adet 20 feet'lik konteyner dolusu mal taşındı. Koridor, Çin'deki 60'tan fazla kenti 14 Avrupa ülkesine bağlıyor.

HARBİN, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin-Avrupa yük treni hizmetinin doğu koridorunda bu yıl gerçekleştirilen sefer sayısı, haziran ayı itibarıyla 40.000'i aştı. Söz konusu seferlerle 3,9 milyon adet 20 feet'lik konteyner dolusu mal taşındı.

Çin'in 60'tan fazla kentini 14 Avrupa ülkesine bağlayan doğu koridoru, mekanik ve elektrikli ürünler, gıda ve tarım ürünleri dahil olmak üzere çeşitli yüklerin taşınmasına olanak sağlıyor.

Kaynak: Xinhua
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