Çin-Avrupa Yük Treni Budapeşte'ye Seferlerine Başladı
Çin'in Chongqing kentinden Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye sefer yapacak olan yeni sabit tarifeli yük treni hizmete girdi. Tren, çeşitli tüketim mallarını 11 günde ulaştıracak.
CHONGQİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Chongqing kentinden pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye yola çıkan Çin Demiryolları Ekspresi adıyla bilinen yeni sabit tarifeli Çin-Avrupa yük treni resmen hizmete girdi.
Otomobil ve motosiklet parçaları, elektronik ürünler ve diğer tüketim mallarını taşıyan trenin, Orta ve Doğu Avrupa'ya hizmet veren önemli bir ulaşım merkezi olan Budapeşte'ye ulaşması yaklaşık 11 gün sürecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel