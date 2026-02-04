Haberler

Çin: AB Tek Taraflı Ticaret Araçlarını Kötüye Kullanmaya Son Vermeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Avrupa Birliği'ni piyasa açıklığı ve adil rekabet taahhütlerine uymaya davet etti ve tek taraflı ekonomik araçların kötüye kullanılmasına son vermesini istedi.

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Avrupa Birliği'ne piyasa açıklığı ve adil rekabete yönelik taahhütlerine riayet etme ve tek taraflı ekonomik ve ticari araçları kötüye kullanmaya son verme çağrısında bulundu.

Lin, çarşamba günkü basın toplantısında, Avrupa Birliği'nin (AB) Çinli bir temiz enerji şirketi hakkında soruşturma başlattığını duyurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AB söz konusu şirketin devlet sübvansiyonlarından yararlandığı ve bunun AB pazarındaki rekabeti bozabileceği yönünde endişeler dile getirmişti.

Sık sık tek taraflı ekonomik ve ticari araçlara başvuran AB'nin, Çinli şirketlere yönelik ayrımcı ve kısıtlayıcı önlemler uyguladığını kaydeden Lin, söz konusu eylemlerin korumacı bir sinyal verdiğini, AB'nin imajını zedelediğini ve Avrupa'ya yatırım yapma konusunda Çinli şirketlerin güvenini azalttığını belirtti.

Lin, "AB'yi piyasa açıklığı ve adil rekabete yönelik taahhütlerini yerine getirmeye, tek taraflı ticaret politikası araçlarını kötüye kullanmaya son vermeye ve tüm dünyada şirketlere eşit, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlamaya çağırıyoruz" dedi.

Lin, Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
