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Çin, Avrupa Birliği ile Ticaret İşbirliğini Güçlendirmeye Hazır

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Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ile çok taraflı ticaret sistemini korumak için işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. 2025 yılında diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümünü kutlayacak olan iki taraf, ekonomik küreselleşmeye ve serbest ticarete yönelik ortak hedeflere sahip.

BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, diyalog ve iletişimi güçlendirmek, karşılıklı dışa açılımı genişletmek, tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) bulunduğu kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini ortaklaşa korumak üzere Avrupa Birliği ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Perşembe günkü basın toplantısında 2025 yılının Çin ve AB arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu hatırlatan He, iki tarafın da hem ekonomik küreselleşme ve serbest ticaretten yana olduğunu hem de DTÖ'yü güçlü şekilde savunup desteklediğini belirtti.

Sözcü, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumak ve Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin bağımsızlığı ve istikrarı yoluyla dünya ekonomisine daha fazla netlik ve pozitif enerji kazandırmak üzere AB ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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