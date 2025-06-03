Çin, ASEAN Ülkelerine Özel 5 Yıllık İş Vizesi Sağlayacak

Çin, ASEAN Ülkelerine Özel 5 Yıllık İş Vizesi Sağlayacak
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Çin, Güneydoğu Asya Ulusal Birliği (ASEAN) ülkelerinin vatandaşlarına özel 5 yıllık iş vizesi sağlayacağını açıkladı. Vize programı, ASEAN üyesi ülkelerin yanı sıra Doğu Timor vatandaşlarını da kapsıyor ve kişinin ailesiyle birlikte 5 yıl boyunca çoklu giriş çıkış yapmasına imkan tanıyor.

Çin, Güneydoğu Asya Ulusal Birliği (ASEAN) ülkelerinin vatandaşlarına özel 5 yıllık bir iş vizesi sağlayacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, vize programından ASEAN üyesi 10 ülke ile gözlemci üye Doğu Timor vatandaşlarının yararlanabileceğini belirtti.

"ASEAN vizesi" olarak adlandırılan özel iş vizesi alan kişiler, eşleri ve çocuklarıyla 5 yıl boyunca azami 180 gün kalmak kaydıyla Çin'e çoklu giriş çıkış yapabilecek.

Söz konusu vize adımı, Çin'in en büyük ticaret ortağı konumundaki ASEAN bölgesi ile ekonomik ilişkilerini daha fazla geliştirme amacı taşıyor.

Pekin yönetimi, daha önce ASEAN ülkeleri Malezya, Singapur ve Tayland'a vize serbestisi, Vietnam, Kamboçya ve Laos'a da Lacang-Mekong İşbirliği kapsamında özel vize düzenlemeleri getirmişti.

Çin ile ASEAN ülkeleri arasındaki ticaret hacmi, 2024'te önceki yıla göre yüzde 7,8 artışla 982,3 milyar dolara ulaşmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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