Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi Protokolü İmzalandı

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bir yetkili, Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi Protokolü 3.0 Versiyonu'nun bölgesel ve küresel ekonomik büyümeye daha fazla güven ve ivme kazandıracağını söyledi.

Protokol, 28. Çin-ASEAN Zirvesi öncesinde salı sabahı Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Çin Başbakanı Li Qiang ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in nezaretinde imzalandı.

Yetkili, salı günü yaptığı açıklamada kurallara dayalı uluslararası ekonomi ve ticaret sisteminin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğu bir ortamda protokolün, Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) çok taraflılık ve serbest ticarete yönelik ortak ve kararlı bağlılığını gösterdiğini belirtti.

Yetkili, Çin-ASEAN serbest ticaret bölgesi işbirliği ve bölgesel ekonomik entegrasyonun, geleneksel ticaret ve yatırımları serbestleştirip kolaylaştırmanın ötesine geçerek dijital ekonomi, yeşil ekonomi, standartlar ve sanayi ve tedarik zincirleri gibi bir dizi yükselen alana da yayılacağını ifade etti.

Ticari ilişkilerin derinleşmesinin, bölgenin büyümesinde önemli rol oynadığına dikkat çeken yetkili, Çin'in kesintisiz 16 yıldır ASEAN'ın en büyük ticaret ortağı, ASEAN'ın da son 5 yıldır Çin'in en büyük ticaret ortağı olduğunu ifade etti. Yetkili, ikili ticaretin 2024 yılında 982,3 milyar ABD dolarına ulaşarak 2002 yılına göre 17 kat artış gösterdiğine işaret etti.

Yetkili, yeni protokolün yükselen alanlarda derinlemesine işbirliğini araştırdığını, dışa açıklık düzeyini kapsamlı şekilde yükselttiğini ve kapsayıcı kalkınmayı teşvik ettiğini söyledi.

Yetkili, protokolün gümrük prosedürleri ve ticaretin kolaylaştırılması, standartlar, ekonomik ve teknik işbirliği gibi mevcut alanların yanı sıra dijital ekonomi, yeşil ekonomi, tedarik zinciri bağlantıları, rekabet ve tüketici koruması ve mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler gibi yeni ve yüksek potansiyele sahip alanlar olmak üzere 9 ana alanı kapsadığını belirtti.

Yetkili, protokolün imzalanmasının ardından Çin ve ASEAN üye ülkelerinin, protokolün mümkün olan en kısa sürede yürürlüğe girmesini sağlamak üzere kendi iç onay prosedürlerini yürüteceklerini söyledi.