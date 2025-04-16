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Çin: ABD'nin Savunma Bütçesi Düşüncesiz Güç Kullanımını Artırıyor

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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'nin 2026 mali yılı savunma bütçesinin rekor kırmasının ardından, bu durumun ABD'ye acı felaketler getireceğini belirtti ve aşırı savunma harcamalarını eleştirdi.

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'nin 2026 mali yılına yönelik savunma bütçesinin 1 trilyon ABD dolarına ulaşarak rekor kırdığı yönündeki haberler üzerine "düşüncesiz güç kullanımının Amerika'yı yeniden büyük yapmayacağını" söyledi.

Zhang çarşamba günkü basın toplantısında bunun, ABD halkına ve dünyanın geri kalanına acı felaketler getirmekten başka bir işe yaramayacağını belirtti.

Sözcü, aşırı yüksek savunma bütçesinin bir kez daha ABD tarafının savaş yanlısı doğasını ve "güçlü olan haklıdır" şeklindeki inancını ortaya koyduğunu ifade etti.

Zhang, ABD hükümetinin ağır borç yükü altında olmasına karşın diğer ülkeleri sömürerek elde ettiği zenginliği, silah imalatına akıtmaya devam ettiğini vurguladı.

Sözcü, ABD tarafına hegemonya saplantısından bir an önce vazgeçme ve düşüncesiz güç kullanımının Amerika'yı yeniden büyük yapmayacağının farkına varma çağrısında bulundu.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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