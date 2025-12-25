Haberler

Çin: ABD'nin Keyfi Gümrük Vergileriyle Sektörlerin Gelişimini Engellemesine Kesinlikle Karşıyız

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yarı iletken sektörüne yönelik gümrük vergisi planını eleştirerek, bunun küresel üretim ve tedarik zincirlerine zarar vereceğini belirtti.

BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Çin'deki sektörlerin gelişimini mesnetsiz şekilde engelleme amacıyla keyfi gümrük vergileri uygulamasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

ABD, Çin'in yarı iletken sektörüne 2027 yılında yürürlüğe girecek şekilde gümrük vergileri uygulamayı planladığını duyurmuştu.

Çarşamba günkü basın toplantısında ABD'nin söz konusu açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lin, "ABD'nin bu hamlesi, küresel üretim ve tedarik zincirlerinin istikrarını bozacak ve tüm ülkelerin yarı iletken sektörlerinin kalkınmasını kesintiye uğratacaktır. Bu karar, ABD'nin sadece kendisine değil, başkalarına da zarar verecektir" dedi.

Lin, Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak üzere ABD'ye yanlışlarını bir an önce düzeltme, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakata göre hareket etme, birbirlerinin karşılıklı endişelerini diyalog yoluyla giderme ve eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda temelinde sorunları uygun şekilde yönetme çağrısında bulundu.

Lin, "ABD bu yanlışından dönmemekte ısrar ederse, buna karşı Çin, meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere kararlılıkla gerekli önlemleri alacaktır" dedi.

