Çin: ABD'nin Ulusal Güvenlik Kisvesiyle Çinli Şirketleri Baskılamasına Karşıyız

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik oluşturduğu ayrımcı listelere karşı çıktığını ve eşit bir ticaret ortamı sağlanması gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişletip Çinli şirketleri haksız yere baskı altına almak üzere ayrımcı listeler oluşturmasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

ABD Federal İletişim Komisyonu pazartesi günkü açıklamasında, Çinli DJI şirketini ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik kabul edilemez riskler oluşturduğu belirlenen şirketler listesine eklediklerini ve yeni tip insansız hava araçlarının ABD'ye ithalatına ve satışına izin vermeyeceklerini bildirmişti.

Lin salı günkü basın toplantısında, ABD'nin yanlışlarını düzeltmesi ve Çinli şirketler için eşit, adil ve ayrımcı olmayan bir ortam sağlaması gerektiğini vurguladı.

