Haberler

Çin: ABD'li Şirketlerin Çin'deki Başarısı, İşbirliğinin İki Taraf İçin de Faydalı Olduğunu Gösteriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'li şirketlerin Çin'deki başarılı performansının iki taraf için de faydalı bir işbirliği sağladığını belirtti. Yapılan anketlere göre, ABD'li şirketler Çin pazarında büyüme konusunda iyimser ve yatırımlarını artırmayı planlıyorlar.

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'li şirketlerin Çin'deki başarısının, işbirliğinin her iki tarafa da fayda sağladığını gösterdiğini belirterek, ABD de dahil olmak üzere tüm ülkelerden şirketlerin Çin'in yüksek kaliteli kalkınma fırsatlarını değerlendirmesini memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Çin'deki Amerikan Ticaret Odası'nın kısa süre önce yaptığı ankete göre, Çin'deki pazar büyümesi konusunda iyimser olan ABD'li şirketlerin sayısı giderek artıyor. Ankete katılan şirketlerin yarısından fazlası 2025'i karlı veya çok karlı kapatmayı beklerken, yüzde 70'ten fazlası faaliyetlerini başka bir ülkeye taşımayı planlamadıklarını açıkladı. Yaklaşık yüzde 60'ı ise Çin'deki yatırımlarını artırmayı öngörüyor.

Guo, Çin'in devasa pazarının dünyaya sunduğu fırsatları gösteren bu sonuçların, Çin'e yatırım yapmanın rakiplerin önünde olmak ve kar elde etmek anlamına geldiğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Sözcü, "ABD'li şirketlerin Çin'deki başarısı, işbirliğinin hem Çin hem de ABD'ye fayda sağladığını ve istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir bir ilişkinin her iki tarafın da çıkarına olduğunu gösteriyor" dedi.

Çin ekonomisinin ivme kazandığını ve büyüme faktörlerinin yükselişte olduğunu belirten Guo, dünya ekonomisi için istikrar, büyüme ve inovasyon kaynağı olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Guo, "ABD'li ve diğer yabancı şirketlerin, Çin'in yüksek kaliteli kalkınma fırsatlarını değerlendirerek Çin'in trilyonlarca yuanlık pazarından kayda değer fayda sağlamalarını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar
Demet Akalın'dan dikkat çeken yeşil pasaport sitemi: 30. yılımız, biz neden alamıyoruz?

Meclis'e gelecek düzenlemeyi duyunca sitem etti: Biz neden alamıyoruz?
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş

Fuhuş iddiaları Bahçeli'yi çileden çıkardı! Çok konuşulacak benzetme
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında