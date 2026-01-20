Çin: ABD'li Şirketlerin Çin'deki Başarısı, İşbirliğinin İki Taraf İçin de Faydalı Olduğunu Gösteriyor

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'li şirketlerin Çin'deki başarısının, işbirliğinin her iki tarafa da fayda sağladığını gösterdiğini belirterek, ABD de dahil olmak üzere tüm ülkelerden şirketlerin Çin'in yüksek kaliteli kalkınma fırsatlarını değerlendirmesini memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Çin'deki Amerikan Ticaret Odası'nın kısa süre önce yaptığı ankete göre, Çin'deki pazar büyümesi konusunda iyimser olan ABD'li şirketlerin sayısı giderek artıyor. Ankete katılan şirketlerin yarısından fazlası 2025'i karlı veya çok karlı kapatmayı beklerken, yüzde 70'ten fazlası faaliyetlerini başka bir ülkeye taşımayı planlamadıklarını açıkladı. Yaklaşık yüzde 60'ı ise Çin'deki yatırımlarını artırmayı öngörüyor.

Guo, Çin'in devasa pazarının dünyaya sunduğu fırsatları gösteren bu sonuçların, Çin'e yatırım yapmanın rakiplerin önünde olmak ve kar elde etmek anlamına geldiğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Sözcü, "ABD'li şirketlerin Çin'deki başarısı, işbirliğinin hem Çin hem de ABD'ye fayda sağladığını ve istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir bir ilişkinin her iki tarafın da çıkarına olduğunu gösteriyor" dedi.

Çin ekonomisinin ivme kazandığını ve büyüme faktörlerinin yükselişte olduğunu belirten Guo, dünya ekonomisi için istikrar, büyüme ve inovasyon kaynağı olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Guo, "ABD'li ve diğer yabancı şirketlerin, Çin'in yüksek kaliteli kalkınma fırsatlarını değerlendirerek Çin'in trilyonlarca yuanlık pazarından kayda değer fayda sağlamalarını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.