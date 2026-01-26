Haberler

Çin: Farklılıkları Yönetmek ve İşbirliğini İlerletmek Üzere ABD ile Çalışmaya Hazırız

Güncelleme:
Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Yan Dong, ABD ile işbirliğini ilerletmek ve ticari ilişkilerin istikrarlı gelişimini sürdürmek amacıyla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. İki ülke arasında gerçekleştirilen ekonomik istişare toplantılarında olumlu sonuçlar elde edildiği vurgulandı.

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Yan Dong, farklılıkları uygun şekilde yönetmek, işbirliğini ilerletmek ve ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini sürdürmek üzere ABD ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Yan, Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Çin ve ABD'nin 2025 yılında eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı fayda ilkeleri temelinde beş tur ekonomik ve ticari istişare toplantısı gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Söz konusu toplantılarda bir dizi olumlu sonuç elde edildiğine dikkat çeken Yan, bunun Çin ve ABD'nin sorunları eşit şartlarda diyalog ve istişare yoluyla çözebileceğini tam olarak ortaya koyduğunu vurguladı.

İki ülkenin, liderlerinin Busan'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Çin-ABD ekonomi ve ticaret danışma mekanizması aracılığıyla çeşitli düzeylerde iletişimi sürdürdüğünü kaydeden Yan, iki ülkenin, liderlerinin vardığı önemli ortak uzlaşıları ve Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen Çin-ABD ekonomi ve ticaret danışma toplantısının sonuçlarını hayata geçirmek üzere birlikte çalıştığını ifade etti.

İleriye dönük olarak ise Yan, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri doğrultusunda iki ülke liderlerinin üzerinde anlaştığı önemli ortak mutabakatları el üstünde tutup uygulamak ve Çin-ABD ekonomi ve ticaret danışma mekanizmasından en iyi şekilde yararlanmak üzere ABD ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

