Çin: AB ile İklim Değişikliği İşbirliğine Hazırız

BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Birliği'nin yeni yürürlüğe giren Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile ilgili olarak, küresel iklim değişikliği konusunda AB ile işbirliği yapmaya istekli olduklarını, ancak herhangi bir haksız ticaret kısıtlamasına karşı gerekli tüm önlemleri kararlılıkla alacaklarını söyledi.

Perşembe günkü basın toplantısında AB'nin Çin'in yeşil kalkınma alanındaki başarılarını göz ardı ettiğine dikkat çeken bakanlık sözcüsü, söz konusu mekanizmanın kurallarında Çin ürünlerinin karbon yoğunluğuna ilişkin önemli ölçüde yüksek varsayılan değer uygulandığını belirtti. Bunların üç yıl boyunca yıllık bazda artırılacağını kaydeden sözcü, bu önlemleri "haksız" ve "ayrımcı" olarak nitelendirdi.

"Bu, Çin'in mevcut gerçekleri ve gelecekteki kalkınma eğilimleriyle çelişkili bir durum" diyen sözcü, söz konusu AB uygulamalarının, Dünya Ticaret Örgütü ilkelerini ihlal ettiği ve Birleşmiş Milletler'in ortak, ancak farklı sorumluluklar ilkesiyle çeliştiğinin düşünüldüğünü belirtti.

Perşembe günü resmen yürürlüğe giren Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, AB'ye giren belli karbon yoğun mallardaki emisyonlara karbon fiyatı koyarak ithalatın karbon maliyetini, AB üreticilerinin, AB Emisyon Ticaret Sistemi kapsamında karşılaştığı maliyetle uyumlu hale getirmeye yönelik bir önlem olarak tanımlanıyor.

AB'nin söz konusu mekanizmanın kapsamını 2028'den itibaren makine ve otomobil gibi 180 ayrı çelik ve alüminyum yoğun alt ürünleri de içerecek şekilde genişletmeye yönelik yasa tasarısına ilişkin endişelerini dile getirerek buna kesinlikle karşı olduklarını kaydeden sözcü, iklim eyleminin kapsamını aşan bu tasarıların tek taraflılık ve korumacılık belirtileri taşıdığı eleştirisinde bulundu.

AB'nin kısa süre önce 2035 yılına kadar benzinli ve dizel yeni araçların satışının yasaklanmasına ilişkin yeşil düzenlemeleri gevşettiğini hatırlatan sözcü, bir yandan iç kuralları gevşeterek "çifte standart" uygulayan birliğin, diğer yandan da yeşil kalkınma adına korumacılık uyguladığını vurguladı.

Sözcü, AB'nin iklim ve ticaretle ilgili uluslararası kurallara uyması, tek taraflılık ve korumacılıktan vazgeçmesi, pazarını açık tutması ve ticaret ve yatırımı serbestleştirip kolaylaştırılmasını teşvik etmesini temenni ettiklerini söyledi.

Küresel iklim değişikliği ile ilgili zorlukların üstesinden gelmek üzere AB ile çalışmaya istekli olduklarını ifade eden sözcü, kalkınma çıkarlarını, her türlü haksız ticaret kısıtlamasına karşıysa, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumak üzere gereken tüm önlemleri kararlılıkla alacaklarını vurguladı.