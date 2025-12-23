Çin, AB Menşeli Süt Ürünleri İthalatına Sübvansiyon Karşıtı Geçici Önlemler Uygulayacak

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin salı gününden itibaren Avrupa Birliği menşeli belirli süt ürünlerine sübvansiyon karşıtı geçici önlemler uygulayacak.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada söz konusu önlemlerin, geçici telafi edici vergi depozitoları şeklinde uygulanacağı belirtildi.

Bakanlık, ilk incelemelerde elde edilen kanıtlara göre AB menşeli ithal süt ürünlerine sübvansiyon uygulandığı, Çin'in yerli süt ürünleri sektörünün önemli ölçüde zarar gördüğü ve sübvansiyonlarla bu zarar arasında nedensel ilişki olduğunu ifade etti.

İlgili soruşturmanın, Çin Süt Ürünleri Birliği ve Çin Süt Ürünleri Sektörü Birliği'nin başvurusu üzerine 21 Ağustos 2024 tarihinde başlatıldığı belirtildi.

Bakanlık, soruşturmanın Çin'in yasa ve yönetmelikleri ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun şekilde yürütüldüğü kaydetti.