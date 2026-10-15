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Çin, AB ile çift kullanımlı ürün ticaretini geliştirmeye hazır olduğunu bildirdi

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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, AB ile çift kullanımlı ürün ticaretini geliştirmeye hazır olduklarını söyledi. He, nadir toprak elementleri ihracatına yönelik lisansların onayını kolaylaştıracaklarını, AB'den önemli başvuruları sonuçlandırmasını beklediklerini belirtti.

BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ihracat kontrollerine ilişkin diyalog mekanizmasından yararlanmaya devam etmek ve çift kullanımlı ürünlerin ikili ticaretini geliştirmek amacıyla Avrupa Birliği ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

He, perşembe günü düzenlenen olağan basın toplantısında, nadir toprak elementlerinin AB'ye ihracatına yönelik lisanslar hakkında açıklamalarda bulundu.

Çin'in nadir toprak elementlerinin AB'ye ihracatına yönelik lisansların onaylanmasını kolaylaştırmaya devam etmeye hazır olduğunu belirten He, AB'den de çift kullanımlı ürünlere ilişkin Çin'i ilgilendiren önemli lisans başvurularının sonuçlandırılmasını kolaylaştırmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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