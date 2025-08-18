Çin, AB'den İthal Süt Ürünlerine Yönelik Soruşturmayı Uzattı

Çin, Avrupa Birliği'nden ithal edilen bazı süt ürünlerine dair sübvansiyon karşıtı soruşturmanın süresini 21 Şubat 2026'ya kadar uzattığını açıkladı. Soruşturma 21 Ağustos 2022'de başlamıştı.

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Avrupa Birliği'nden ithal edilen bazı süt ürünlerine yönelik devam eden sübvansiyon karşıtı soruşturmanın süresini uzattı.

Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde pazartesi günü yayımlanan açıklamada davanın karmaşıklığı dikkate alınarak ve ilgili düzenlemeler uyarınca soruşturmanın 21 Şubat 2026 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Soruşturma geçen yıl 21 Ağustos'ta başlatılmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
