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Çin, AB'den ithal p-Nitrotoluen'de yüzde 60 düşüşe damping soruşturması açtı

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Çin, AB'den ithal p-Nitrotoluen için damping soruşturması başlattığını bildirdi. Soruşturma 2 yerel üretici şirketin şikayetiyle açıldı; ön kanıtlara göre 2022-2025 döneminde ithalat artarken fiyatlar yüzde 60 azaldı ve bu, yerli endüstrinin üretimine zarar verdi.

Çin, Avrupa Birliği'nden (AB) ithal, boya, renklendirici, haşere ilacı ve kozmetik üretiminde kullanılan p-Nitrotoluen kimyasalı için fiyat düşürme (damping) soruşturması başlattığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturmanın 2 yerel üretici şirketin şikayeti üzerine başlatıldığı belirtildi.

Başvuruda sunulan ön kanıtların, 2022-2025 döneminde AB'den Çin'e p-Nitrotoluen ithalatı artarken fiyatların yüzde 60 azaldığını ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, fiyat düşüşünün yerli endüstrinin üretimine ve operasyonlarına zarar verdiğine işaret edildi.

Açıklamada, Bakanlığın yasal prosedürlere uygun soruşturma yürüteceği ve sonunda bulgulara dayalı olarak tüm tarafların haklarını koruyan nesnel ve tarafsız bir karara varacağı kaydedildi.

p-Nitrotoluen, boya, renklendirici, haşere ilacı ve kozmetik ürünlerin imalatında etken madde olarak kullanılıyor.

Kaynak: AA
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