Çin, 90 GHz Ultra Hızlı Gerçek Zamanlı Osiloskobu Tanıttı

Çin, 90 GHz Ultra Hızlı Gerçek Zamanlı Osiloskobu Tanıttı
Güncelleme:
Çin, kendi geliştirdiği 90 gigahertzlik ultra yüksek hızlı gerçek zamanlı osiloskopu, Shenzhen'de düzenlenen 2025 WESEMiBAY Yarı İletken Ekosistemi Fuarı'nda tanıttı. Bu yeni cihaz, elektronik iletişim sektöründe önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

SHENZHEN, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kendi imkanlarıyla geliştirdiği 90 gigahertzlik ultra yüksek hızlı gerçek zamanlı osiloskop resmen tanıtıldı.

Çarşamba günü tanıtılan cihaz, küresel elektronik iletişim sektöründe bir dönüm noktası teşkil ediyor. Çığır açan gelişme, Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde çarşamba-cuma günleri düzenlenen 2025 WESEMiBAY Yarı İletken Ekosistemi Fuarı sırasında açıklandı.

Bilim ve endüstride üretimin ilk aşamasında kullanılan kilit öneme sahip cihazlar olan osiloskoplardan ürün araştırma ve geliştirme, test ve imalatında yaygın şekilde yararlanılıyor. Bu cihazlar, görünmez elektrik sinyallerini, görünür dalga biçimlerine dönüştürerek mühendis ve bilim insanlarının "gözleri" ve "referansları" olarak işlev görüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
