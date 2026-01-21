Haberler

Çin, 6g Teknik Denemelerinin İkinci Aşamasını Başlattı

Çin, 6G teknik denemelerinin ikinci aşamasını resmen başlattı. İlk aşamada 300'den fazla 6G teknolojisi belirlenmişti. Ülkede 5G baz istasyonu sayısı 4,8 milyonu, kullanıcı sayısı ise 1,2 milyarı aştı.

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin, ilk aşaması tamamlanan 6G teknik denemelerinin ikinci aşamasını resmen başlattı. İlk aşamada, 300'ün üzerinde kilit 6G teknolojisi rezerv altına alınmıştı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı Sözcüsü Xie Cun çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük bilişim altyapısını kurduklarını belirterek, ülkedeki 5G baz istasyonu sayısının 4,8 milyonu aştığını ve 5G kullanıcı sayısının 1,2 milyarı aştığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
