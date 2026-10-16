Çin, 40 teknolojide ihracat kısıtlaması için kamuoyu görüşü topluyor

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BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ihracat yasağı veya kısıtlamasına tabi teknolojiler kataloğunda yapılacak revizyona ilişkin kamuoyunun görüşünü alma sürecini başlattı. Revizyon kapsamında yapay zeka, biyotıp ve fotovoltaik alanlarındaki bazı teknolojilerin listeye eklenmesi planlanıyor.

Bakanlıktan cuma günü yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan düzenleme, söz konusu üç alandaki 40 teknolojiyi kapsıyor.

Açıklamada, söz konusu teknolojiler için eş zamanlı olarak ihracat öncesi kayıt yönetiminin de uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu teknolojiler için eş zamanlı olarak ihracat öncesi kayıt uygulamasının da hayata geçirileceği belirtildi.

Kamuoyunun görüşleri 16 Ekim-15 Kasım 2026 tarihleri arasında alınacak. Revizyona ilişkin ayrıntılar ise Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alıyor.

Kaynak: Xinhua