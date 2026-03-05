Haberler

Çin Hükümet Raporu: Yeşil Dönüşümü Hızlandırıp, Karbon Emisyonlarını Azaltacağız

Güncelleme:
Çin, 2026-2030 yılları arasında gayrisafi yurtiçi hasıla başına karbondioksit emisyonlarını yüzde 17 azaltmayı ve yeşil ekonomiyi desteklemeyi planlıyor.

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, 2026-2030 döneminde her alanda yeşil dönüşümü hızlandıracak ve gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) birimi başına düşen karbondioksit emisyonlarını toplam yüzde 17 oranında azaltacak.

Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'ne görüşülmek üzere perşembe günü sunulan hükümet çalışma raporuna göre, ülke 2026'da çevreyi iyileştirmek, yeşil ve düşük karbonlu ekonomiyi desteklemek üzere yürütülecek kapsamlı çabalarını artıracak ve karbon emisyonlarını zirveye çıkarma ve karbon nötr olma hedeflerine ulaşmak için aktif, ancak ihtiyatlı şekilde çalışmaya devam edecek.

Aynı gün incelenmek üzere sunulan 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) özet taslağına göre de Çin'de söz konusu dönemde kalkınma ile karbon emisyonlarının azaltılması arasında koordinasyon sağlanacak ve sanayi, enerji ve ulaştırma yapılarının düzenlenip optimize edilmesine hız verilecek.

Özet taslakta, Çin'in söz konusu dönemde GSYİH birimi başına enerji tüketimini yaklaşık yüzde 10 azaltmayı hedeflediği de ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
