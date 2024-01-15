Çin, 2023'te küresel gemi inşa piyasasında liderliğini korudu

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin, hem üretim hem de yeni siparişlerde güçlü büyüme sergileyerek 2023 yılında küresel gemi inşa piyasasında lider konumunu korudu.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkenin gemi inşa üretimi 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,8 artarak 42,32 milyon detveyt tona ulaştı. Bu miktar, dünya toplamının yüzde 50,2'sini oluşturdu.

Bakanlığın verilerine göre, yeni siparişler bir önceki yıla kıyasla yüzde 56,4 artışla 71,2 milyon detveyt tona ulaşarak dünya toplamının yüzde 66,6'sına tekabül etti.

Sektörün aldığı bekleyen siparişler ise bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak Aralık ayı sonunda 139,39 milyon detveyt ton oldu. Bu miktar, küresel pazar payının yüzde 55'ine karşılık geldi.