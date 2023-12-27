Çin, 2021-2025 dönemi için hedeflerini yerine getirmek için önlemler alacak

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, Çin'in 14. Beş Yıllık Plan dahilinde 2021-2025 dönemi için belirlenen hedefleri yerine getirmek üzere çeşitli önlemler alacağını söyledi.

Zheng, Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin devam eden oturumunda Salı günü sunulan ara değerlendirme raporunda, ülkenin planı uygulama konusunda yolu yarıladığını ve tüm cephelerde modern bir sosyalist ülke inşasına güçlü bir başlangıç için sağlam bir temel attığını kaydetti.

Zheng, ileriye dönük zorluklar arasında ülke sakinlerinin tüketimini genişletmeye yönelik uzun vadeli mekanizmanın mükemmel olmaması, yüksek kirletici madde ve karbon emisyonu düzeyleri ve aynı anda hem kamu hizmetleri arzının yetersiz olup hem de kaynakların kısmen yanlış tahsis edilmesini sıraladı.

Raporda Çin'in hedefleri tutturmak için iç talebi artırmak, hızlı toparlanmayı ve ekonominin istikrarlı büyümesini sağlamak, ayrıca piyasa odaklı reform ve kurumsal dışa açılımı derinleştirmek gibi bir dizi önlem alacağı ifade edildi.