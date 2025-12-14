Haberler

70 Yaşında Kanserle ve Yoksullukla Mücadele: Tahsin Dayı Çöpten Hayat Topluyor

Güncelleme:
70 yaşındaki Tahsin Uzun, emekli maaşıyla geçinemediği için her gün kilometrelerce yürüyerek çöplerden kağıt topluyor. Cilt kanseri hastası olduğu halde çalışmak zorunda kalan Uzun, yetkililere destek çağrısında bulunuyor.

Haber/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) 30 yıl çalıştı, emekli oldu ama geçinemedi… Cilt kanseri hastası 70 yaşındaki Tahsin Uzun, emekli maaşıyla yaşamını sürdüremediği için çöplerden kağıt topluyor. Barınacak evi olmayan Tahsin dayı, bir depoya sığınarak yaşıyor; her gün Fikirtepe'den Üsküdar'a yürüyerek kilometrelerce yol kat ediyor. Günde 250–300 lira kazanabilen Tahsin dayı, yaşına ve hastalığına rağmen çalışmak zorunda bırakıldığını söylüyor ve yetkililere sesleniyor: "Bir el uzatılsın."

Ekonomik krizin etkisiyle çalışmak zorunda kalan emeklilerin sayısı gün geçtikçe artarken, İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki emekli Uzun da, cilt kanseri olmasına rağmen geçinemediği için kağıt toplayarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. 2011 yılında emekli olan ve geri dönüşüm emekçileri arasında Tahsin dayı olarak bilinen Uzun, aldığı emekli maaşının temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söylüyor. Sağlık sorunlarına rağmen her gün kilometrelerce yol yürüyerek çöplerden kağıt topluyor. Yıllarca çalıştıktan sonra emekliğinin kendisi için dinlenme değil, daha ağır bir mücadeleye dönüştüğünü anlatıyor.

"Emekliyim fakat geçinemiyorum"

Yaklaşık 30 yıl boyunca çalıştığını belirten Uzun, emekli olduktan sonra yaşam koşullarının her geçen yıl daha da zorlaştığını ifade ediyor. Artan kira, gıda ve sağlık giderleri karşısında emekli maaşının yetersiz kaldığını söyleyen Tahsin dayı, "Emekliyim ama geçinemiyorum" sözleriyle yaşadığı durumu özetliyor.

Kanser hastası, ama çalışmak zorunda

Cilt kanseri olduğunu ve uzun süredir sağlık sorunları yaşadığını anlatan Tahsin Uzun, 2003 yılında ameliyat geçirdiğini söylüyor. Hastalığına rağmen çalışmak zorunda kaldığını vurgulayan Uzun, bu durumun kendisini her geçen gün daha da yıprattığını dile getiriyor.

"Hastayım ama çalışmak mecburiyetindeyim. Başka bir gelirim yok" diyor.

Bir depoda sığınılmış hayat

Tahsin Uzun, İstanbul'da kalacak bir evi olmadığı için Fikirtepe'de arkadaşlarının bulunduğu bir depoda yaşadığını söylüyor. Düzenli bir barınma alanı olmadan, temel ihtiyaçlarını bile zor şartlarda karşılayan Tahsin dayı, bu koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Her gün kilometrelerce yol ve günün karşılığı: 250-300 lira

Her gün Fikirtepe'den Üsküdar'a, oradan tekrar Fikirtepe'ye yürüdüğünü anlatan Tahsin dayı, günde en az 20 kilometre yol kat ettiğini belirtiyor. İlerlemiş yaşına ve hastalığına rağmen bu yolu yürümek zorunda kalıyor. Gün boyu çöplerden topladığı kağıtlar karşılığında 250 ila 300 lira kazandığını söyleyen Tahsin Uzun, bu paranın sadece günü kurtardığını ifade ediyor. "Kazandığım para ne sağlığa ne de düzgün bir yaşama yetiyor" diyor.

Yetkililere çağrı

Uzun, yaşadığı zorlukların artık dayanılmaz hale geldiğini belirterek yetkililere çağrıda bulunuyor:  "Ben bu ülkeye yıllarca emek verdim. Emekliyim, hastayım, yaşlıyım. Bu halde çalışmak zorundayım. Devlet büyüklerinden buna bir el atmalarını istiyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
