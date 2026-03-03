Haberler

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde aileler ve çocuklar için etkinlik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından mozaik vazo ve peçeteden çiçek yapımı etkinliği düzenlendi.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından mozaik vazo ve peçeteden çiçek yapımı etkinliği düzenlendi.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte aileler ve çocuklar birlikte mozaik vazo ve peçeteden çiçek yaptı.

Etkinlikte çocuklar el becerilerini geliştirirken, dikkat, sabır ve odaklanma gibi önemli kazanımlar elde etti.

Atölye çalışması boyunca katılımcılara peçetenin estetik bir çiçeğe nasıl dönüştürüleceği ve mozaik sanatının temel teknikleri anlatıldı ve uygulamalı olarak tasarım süreci gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Hasan Ali Akmaz
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
İran'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz

Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj! Devlet medyasına konuştu
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Süper Lig'de fikstür açıklandı: 2 kritik maç ertelendi

Ligdeki 2 kritik maç ertelendi
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi

Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi
Bomba iddia: İsrail, İran'a gece yarısı kara operasyonu düzenledi

Arap basınında yer aldı! Doğruysa savaşta tansiyon zirve yapar