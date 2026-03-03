Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde aileler ve çocuklar için etkinlik

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından mozaik vazo ve peçeteden çiçek yapımı etkinliği düzenlendi.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte aileler ve çocuklar birlikte mozaik vazo ve peçeteden çiçek yaptı.

Etkinlikte çocuklar el becerilerini geliştirirken, dikkat, sabır ve odaklanma gibi önemli kazanımlar elde etti.

Atölye çalışması boyunca katılımcılara peçetenin estetik bir çiçeğe nasıl dönüştürüleceği ve mozaik sanatının temel teknikleri anlatıldı ve uygulamalı olarak tasarım süreci gerçekleştirildi.