Cide'de Sağlık Eğitimi ve Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Cide'de Sağlık Eğitimi ve Voleybol Turnuvası Düzenlendi
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Cide Toplum Sağlığı Başkanı Berk Aydın öncülüğünde sağlık eğitimi verildi. Eğitimin ardından düzenlenen voleybol turnuvasında İmam Hatip Ortaokulu ve Birol Duraş Anadolu Lisesi dereceye girdi.

Cide Toplum Sağlığı Başkanı Berk Aydın ve beraberindeki sağlık görevlileri tarafından sağlık eğitimi düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Toplum Sağlığı Başkanlığı iş birliğinde spor salonunda hayata geçirilen etkinlikte, katılımcılara genel sağlık konularının yanı sıra sağlıklı beslenme, ruh sağlığı, kanserde erken tanı, çevre sağlığı ve bu gibi durumlarda uygulanması gereken ilk yardım müdahaleleri hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Toplum Sağlığı Başkanı Berk Aydın, konuşmasında, bu tür etkinliklerin toplum sağlığını koruma ve bilinçlendirme adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Eğitime vatandaşlar ve sporcular katıldı.

- Voleybol turnuvası düzenlendi???????

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okul sporlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla voleybol turnuvası düzenlendi.

Turnuvada yıldızlar kategorisinde İmam Hatip Ortaokulu, Gençler kategorisinde Birol Duraş Anadolu Lisesi birinci oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
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