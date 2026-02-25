Haberler

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından iftar verildi

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından iftar verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, gönüllü kadınlar ve aileleri için bir iftar düzenledi. Etkinlikte, yıl boyunca gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunan kadınlar bir araya geldi.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, ilçedeki faaliyetlerde aktif rol alan gönüllü kadınlar ve ailelerinin katılımıyla iftar düzenlendi.

Cide Spor Salonu'ndaki iftar programında yıl boyunca gerçekleştirilen etkinlik ve sosyal sorumluluk çalışmalarında özveri gösteren gönüllü kadınlarla aynı sofrada buluşmanın mutluluğu yaşandı.

İlçe Müdürlüğü yetkilileri, gönüllülük ruhunun toplum için büyük önem taşıdığını belirterek katılım sağlayan tüm gönüllü kadınlara ve ailelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hasan Ali Akmaz
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı

Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler

İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

Bu paylaşımı yaptıklarına bin pişman oldular
Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım

Milyonların tanıdığı isimden olay paylaşım!
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Basın toplantısında söyledikleri Galatasaray taraftarını çıldırttı
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak

Para var huzur var dedirten olay!