Cide'de ÇEDES Projesi Kapsamında Şenlik Düzenlendi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle 'Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi' kapsamında şenlik düzenlendi. Etkinlikte yarışmalar, sportif faaliyetler ve geleneksel oyunlar yer aldı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" (ÇEDES) kapsamında şenlik düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında Cide ilçesinde Ramazan Çalım Sosyal Tesisi'nde program düzenlendi.
Etkinlikte yarışmalar, sportif faaliyetler ve geleneksel oyunlar oynandı.
Etkinlik süresince öğrencilere ve katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.
Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel