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Zeytinburnu Belediyesi öğretmenler için kültür gezisi düzenledi

AA - Hatice Şenses Kurukız - Güncel
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Zeytinburnu Belediyesi öğretmenler için kültür gezisi düzenledi

Zeytinburnu Belediyesi, ilçeye ataması gerçekleşen 178 öğretmene bölgenin kültürel mirasını tanıtmak amacıyla gezi düzenledi.

Zeytinburnu Belediyesi, ilçeye ataması gerçekleşen 178 öğretmene bölgenin kültürel mirasını tanıtmak amacıyla gezi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Müdürlüğünün göreve başlayan öğretmenler için gerçekleştirdiği gezide, ilçenin zenginlikleri tanıtıldı.

Bu kapsamda gezide, Kazlıçeşme Sanat'ın sergi alanı, mozaik müzesi, sanat kütüphanesi, Merzifonlu, Fatih camileri, Yedi Şehitler, Derya-ı Ali Baba, Erikli Baba Türbesi, Sırp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi, Dr. Ziya Gün Parkı, AKDEM, Millet Bahçesi, Millet Camisi, Emekliler Kıraathanesi, Taziye Evi inşaat alanı, Zeytinburnu Buz Pisti, Bilim Zeytinburnu Millet Kıraathaneleri, Seyyidnizam Külliyesi, Balıklı Rum Kilisesi ve Ayazması, Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Yenikapı Mevlevihanesi, Merkezefendi Külliyesi, Zeytinburnu Kitapçısı ve Nağmedar gibi önemli lokasyonlar rehber eşliğinde ziyaret edildi.

Zeytinburnu Belediyesi öğretmenler için kültür gezisi düzenledi

AA / Hatice Şenses Kurukız - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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