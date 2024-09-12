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Christoph Daum için cenaze töreni düzenlendi

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Alman teknik direktör Christoph Daum için Almanya'nın Köln kentinde cenaze töreni organize edildi. Türk ve Alman spor camiasından çok sayıda kişi törene katıldı. Törende duygusal anlar yaşandı ve Daum'un eski günleri anlatıldı.

Alman teknik direktör Christoph Daum için Almanya'nın Köln kentinde cenaze töreni organize edildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursa spor'da görev yapan ve 25 Ağustos'ta yaşamını yitiren Daum için FC Köln takımının Rhein Energie Stadyumu'nda düzenlenen törene, Türk ve Alman spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Daum ailesine taziyede bulunarak "Bu zor dönemde size sabır ve güç diliyorum. O büyük bir liderdi, pek çok kalbe dokunan muhteşem bir insandı." dedi.

Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, "O, saha içinde ve özellikle saha dışında pek çok kalbe dokunan harika bir insandı. Huzur içinde yatın Bay Daum. Seni özleyeceğiz ama asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Törende Alman spor kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin yanı sıra siyasetçiler de konuşma yaptı.

Daum'un eski günlerini anlatan fotoğraf, video gösterimi ve konuşmalar esnasında duygusal anlar yaşandı.

Türk şef ve besteci Betin Güneş'in yönettiği orkestra, Daum ailesinin Türk dostluğunu vurgulamak için istediği "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını seslendirdi.

Akciğer rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Alman teknik adam, 70 yaşında 25 Ağustos'ta hayata veda etti.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel

Christoph Daum Politika Almanya Güncel Yaşam Spor Köln

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